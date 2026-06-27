CdM 2026 : Kane meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre en Coupe du Monde

Déjà meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise, Harry Kane a ajouté une nouvelle ligne prestigieuse à son immense palmarès. En inscrivant le deuxième but de la victoire contre le Panama (2-0), l’attaquant du Bayern Munich a marqué son 11e but en Coupe du monde sous le maillot des Three Lions et a dépassé Gary Lineker, qui détenait seul le record depuis le Mondial 1990 avec dix réalisations. Une nouvelle performance historique pour le capitaine anglais, qui confirme son statut de référence absolue du football britannique.

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Dans une rencontre longtemps verrouillée, l’Angleterre a dû patienter avant de faire sauter le verrou panaméen. Jude Bellingham a montré la voie en ouvrant le score sur corner (62e), avant de délivrer un centre parfait pour Kane, auteur d’une tête victorieuse à bout portant (67e). Ce but a non seulement permis aux hommes de Thomas Tuchel de sécuriser leur succès, mais aussi de terminer à la première place du groupe L. Les Three Lions affronteront désormais un adversaire issu des troisièmes de groupe lors du premier tour à élimination directe, avec la RD Congo, le Portugal ou le Sénégal parmi les possibilités.