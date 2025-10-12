EdF : Kylian Mbappé voit l’Espagne comme la meilleure équipe d’Europe

La star du Real Madrid, Kylian Mbappé, qui évolue donc dans le championnat espagnol, est revenu sur la qualité du football espagnol et notamment sur la Roja, entraînée par Luis de la Fuente. « C’est une équipe qui contrôle beaucoup les matchs. Techniquement, ils sont très forts, ils ont les profils parfaits pour jouer comme ça, dominer. L’Espagne est l’une des rares équipes dans lesquelles les joueurs jouent de la même manière dès leur plus jeune âge, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’équipe première. Et c’est un avantage », a-t-il déclaré au micro de Movistar.

« Félicitations à tout le peuple espagnol pour ce travail. Mais… ils ont une équipe très jeune, avec beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu’est une Coupe du Monde. Pour moi, c’est la meilleure équipe d’Europe en ce moment. Mais une Coupe du Monde, c’est différent… J’espère qu’ils ne joueront pas bien et qu’on pourra gagner », a ajouté le capitaine des Bleus. Des mots qui devraient faire plaisir en Espagne.