Serie A : l’AS Roma domine le Genoa et ne lâche pas l’Inter

La Serie A était également au programme de ce lundi soir, avec l’AS Roma (5e) qui recevait le Genoa (17e) pour clôturer cette 17e journée et cette année 2025 en Italie. Pour leur dernière sortie de l’année civile au Stade Olimpico, les Giallorossi ont pris les devants juste avant le quart d’heure de jeu grâce à la 5ᵉ réalisation de Matiás Soulé en championnat cette saison (14e, 1-0). Cinq minutes plus tard, le Français Manu Koné doublait la mise (19e, 2-0) avant qu’Evan Ferguson ne plie le match avant même la mi-temps (31e, 3-0).

Série en cours Plus de statistiques Rome D V V D D Genoa D D V D V

En seconde période, les Romains de Gian Piero Gasperini ont levé le pied et ont concédé la réduction du score de Jeff Ekhator en fin de partie (87e, 3-1). Pas de quoi gâcher le plaisir des supporters du club de la Louve, qui ont chaleureusement accueilli leur légende Daniele De Rossi, coach du Genoa. Au classement, l’AS Roma repasse à la quatrième position et ne compte que trois unités de retard sur le leader, l’Inter Milan. Les Romains iront à Bergame lors de la prochaine journée pour affronter l’Atalanta, dimanche (20h45). De son côté, le Genoa - qui ne compte que deux points sur le premier relégable, l’Hellas Verone (18e) - recevra Pise.