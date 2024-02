FC Barcelone : Deco se serait vengé de Xavi !

Tout peut exploser à tout moment au FC Barcelone. Troisième du classement de Liga, relégué à dix points du Real Madrid et éliminé de la Coupe du Roi, le club blaugrana joue clairement sa saison en Ligue des Champions. Mais le visage actuel affiché par l’équipe de Xavi incite davantage au pessimisme qu’à autre chose. D’autant que la situation est très tendue en coulisses. À tel point qu’un échec dès le huitième de finale aller de C1 face au Napoli pourrait entraîner un départ précipité de Xavi. Et pour beaucoup, si l’ancien milieu de terrain se retrouve aujourd’hui dans une position très inconfortable, c’est en partie à cause de ses relations avec Deco.

Depuis que le Portugais a été nommé au poste de directeur sportif, ce sujet a rapidement été évoqué. Et hier soir, El Chiringuito a fait savoir que Xavi pourrait en réalité subir une vengeance de son ancien partenaire de club. Pour expliquer ce malaise entre les deux hommes, l’émission espagnole est remontée en 2008. Cette année-là, Pep Guardiola a pris le pouvoir d’un Barça où Deco jouait avec Ronaldinho et Samuel Eto’o. Guardiola est alors arrivé devant ses dirigeants et a donné une liste des éléments transférables avec ces trois noms-là. Les capitaines de l’époque, à savoir Carles Puyol et Xavi, sont allés voir Guardiola en lui disant qu’il y en avait un qui était professionnel à 100% et qui devait être conservé. Ce joueur, c’était Eto’o. Devenu indésirable, Deco a alors été transféré à Chelsea.

Un grief qui date de 2008 ?

À son retour en Catalogne, Deco a-t-il voulu se venger en « se payant » Xavi ? Le média indique qu’au départ, le Portugais a répondu aux attentes de Xavi. Mais tout s’est cassé quand Xavi a demandé des recrues. Quand Xavi a demandé un milieu de haut niveau, Deco lui a répondu qu’il était freiné par le fair-play financier. Une excuse acceptée par Xavi, bien conscient de la situation financière compliquée de son club de coeur. Sauf que ce dernier a vu par la suite le Barça recruter Vitor Roque contre 60 M€, bonus compris. Deco aurait donc eu l’argent nécessaire pour recruter une de ses cibles, mais pas pour celle désirée par son entraîneur ? Depuis, tout s’est accéléré.

Dernièrement, le Portugais a signé une déclaration qui a énormément fait parler en Catalogne. « Il faut un changement profond. La méthode actuelle est obsolète. On doit embaucher quelqu’un qui puisse rompre avec le passé et avancer vers un nouveau paradigme ». Une intervention interprétée comme un tacle violent à l’encontre de son coach. El Chiringuito assure d’ailleurs que Xavi s’est rendu compte des déclarations de Deco en pleine conférence de presse d’après-match, lorsque les journalistes l’ont interrogé à ce sujet. Ce qui explique sans doute la réponse surprise de l’intéressé. « Ce n’est pas ce qu’il me dit à moi. Il croit en ce modèle et l’ADN Barça, en plus il a joué ici. Je ne sais pas, je ne peux rien dire de plus ». Xavi a beau avoir annoncé son départ en fin de saison, difficile de voir les deux hommes cohabiter sereinement d’ici le mois de juin.