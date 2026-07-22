Le PSG creuse l’option Charles De Ketelaere

La Coupe du Monde 2026 désormais terminée, le marché des transferts va connaître un sérieux coup d’accélérateur dans les prochaines semaines. Après plusieurs semaines rythmées par la compétition internationale, les clubs européens vont enfin pouvoir passer à l’action et le Paris Saint-Germain n’échappe pas à cette nouvelle dynamique. Si le club de la capitale affiche pour le moment une grande sérénité sur le mercato, le temps commence pourtant à presser. Les champions d’Europe en titre doivent rapidement préparer la reprise, avec un calendrier déjà chargé qui approche à grands pas. Le PSG retrouvera le chemin de l’entraînement le 27 juillet avec un effectif encore marqué par les retours progressifs des Mondialistes, mais Luis Enrique souhaite disposer rapidement de renforts capables d’intégrer ses principes de jeu. La Supercoupe d’Europe face à Aston Villa le 12 août puis le Trophée des Champions contre Lens le 16 août représentent les premiers grands rendez-vous de la saison et Paris veut arriver avec un groupe compétitif. Après une saison historique conclue par un nouveau sacre en Ligue des Champions, le club parisien sait qu’il sera attendu partout et que chaque mouvement sera scruté. Pour le moment, Alessandro Longoni est la seule recrue enregistrée, mais en interne, plusieurs dossiers avancent avec l’objectif de continuer à renforcer un effectif déjà impressionnant.

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Plusieurs pistes ont animé les dernières semaines autour du PSG. Le dossier Ferran Torres a notamment été évoqué pour pallier le départ de Gonçalo Ramos, l’attaquant espagnol du FC Barcelone correspondant au profil recherché par Luis Enrique grâce à sa capacité à évoluer sur plusieurs postes offensifs. Paris suit toujours de près la situation de Yan Diomandé, dont le potentiel a attiré plusieurs grands clubs européens. Lucas Digne a également été associé au PSG et devrait bien rejoindre le club parisien. Mais le dossier qui a longtemps concentré l’attention reste celui de Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de l’AS Monaco est considéré comme l’une des priorités parisiennes depuis plusieurs mois. À 23 ans, l’international français sort d’une saison pleine avec Monaco et représente un profil parfaitement adapté aux exigences du PSG. Les discussions existent toujours, mais le dossier est complexe en raison des exigences monégasques et de la concurrence importante sur le marché. Mais un accord existe bien entre le joueur et le club.

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Charles De Ketelaere dans le viseur

C’est dans cette logique que le nom de Charles De Ketelaere s’invite désormais dans l’actualité parisienne. Selon les informations du Corriere della Sera dans son édition consacrée à Bergame, l’attaquant belge est très courtisé sur ce mercato estival. Plusieurs formations de Premier League, le Bayern Munich et donc le Paris Saint-Germain surveilleraient attentivement sa situation. L’Atalanta Bergame aurait fixé son prix à environ 50 millions d’euros, une somme importante mais qui correspond au marché actuel pour un joueur de son profil. Après une période difficile à l’AC Milan, De Ketelaere a retrouvé de la confiance en Italie sous les couleurs de l’Atalanta, où l’international belge a démontré toute son influence dans le jeu offensif. Sa polyvalence représente un argument majeur aux yeux de Luis Enrique, qui apprécie les joueurs capables de changer de position et de participer à plusieurs phases du jeu. Le Belge peut évoluer derrière un attaquant, sur un côté ou dans un rôle plus axial, ce qui correspond aux recherches parisiennes pour compléter un secteur offensif déjà riche en talents.

Cette piste doit néanmoins être prise avec précaution puisque les informations proviennent pour le moment de la presse italienne et qu’aucune avancée concrète n’a filtré du côté du PSG. Paris continue de placer Maghnes Akliouche comme une priorité et le dossier du Monégasque reste plus que jamais ouvert. Charles De Ketelaere apparaît davantage comme une solution alternative étudiée par les dirigeants parisiens afin de ne pas se retrouver bloqués dans un seul dossier. Luis Enrique apprécie les profils créatifs capables d’apporter de la variété dans l’animation offensive et le Belge coche plusieurs cases recherchées par le technicien espagnol. Le PSG veut éviter de se précipiter mais doit également anticiper un mercato qui pourrait rapidement s’emballer. À quelques semaines des premiers grands défis de la saison, le club parisien avance donc avec plusieurs options sur la table. Akliouche reste le choix privilégié, mais De Ketelaere pourrait devenir une surprise majeure si les discussions avec Monaco venaient à se compliquer ou si une opportunité se présentait sur le marché.