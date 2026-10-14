OM : Bruno Genesio lâche ses vérités sur le cas Igor Paixão

L’OM retrouve la Ligue Europa demain avec la réception de l’Olympiakos (21h). Il s’agira de confirmer la victoire obtenue à Troyes le week-end dernier, qui a mis fin à une terrible série de 5 défaites consécutives toutes compétitions confondues. Les Phocéens ont aussi besoin de lancer cette campagne européenne après leur revers sur le terrain de Beşiktaş il y a un gros mois, malgré un avant-match houleux en raison des hésitations des pouvoirs publics à interdire, puis à autoriser, la venue des supporters grecs, provocant la colère du club visiteur. Les joueurs marseillais ont d’autres à chats à fouetter. Bruno Genesio et ses hommes sont toujours en quête de confiance et de performance.

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Il y a également quelques sujets connexes, comme la sortie mouvementée d’Igor Paixão à Troyes. L’OM n’avait pas vraiment besoin de cela, mais le mal est fait. Malgré la victoire qui se dessinait, le Brésilien a affiché sa mauvaise humeur envers son entraîneur lorsqu’il l’a sorti à la 87e minute. Simple déception d’être remplacé ou frustration liée à sa performance en demi-teinte, une de plus en ce début de saison ? «Il n’y a pas de problème avec lui, évacue d’emblée Genesio en conférence de presse. Il y a toujours des explications à tout. Vous le savez, Igor aurait pu, dû, partir à Sunderland, ça ne s’est pas fait pour diverses raisons. Peut-être que cette frustration n’est pas complètement digérée pour lui.»

Genesio à propos de Paixão : «il n’a pas le même rendement offensif que ce qu’il a pu avoir»

«On parle beaucoup de son rendement offensif, on ne va pas se mentir, il n’a pas le même rendement offensif que ce qu’il a pu avoir, reconnaît le coach marseillais à la veille de recevoir l’Olympiakos. Mais dans son investissement, il n’a pas changé: il fait des courses de repli, il vient aider son latéral gauche de référence. Il est dans une période de doute et c’est à nous de lui montrer notre confiance. C’est dans ces moments qu’il a besoin de notre soutien, de notre aide, pour retrouver ses sensations offensives. Il sait qu’il peut compter sur nous. Il ne faut pas grand-chose parfois, un petit déclic, un but. Les attaquants marchent beaucoup à la confiance.»

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Il est vrai qu’avec 1 petite passe décisive en 6 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le rendement de l’ailier brésilien est un peu décevant. Genesio s’est bagarré avec sa direction cet été pour le conserver et lui offrir le leadership du jeu offensif de son équipe. Depuis cette première rencontre face à Strasbourg, l’ancien de Feyenoord peine à trouver son rythme de croisière. «Il est toujours souriant, c’est une très bonne personne, un très bon joueur, défend Himad Abdelli, présent lui aussi face à la presse quelques instants avant son coach. Il était peut-être un peu frustré du match qu’il a fait contre Troyes mais il s’est directement excusé envers nous.» Le sujet est donc clos, du moins pour le moment.