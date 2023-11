Manchester United : dos au mur, Erik ten Hag est à la ramasse

Deux défaites consécutives 3-0 à domicile, des joueurs qui semblent ne plus y croire, des supporters excédés, des consultants en colère et des articles à la chaîne en Angleterre : Manchester United est le sujet qui déchaîne les passions ces dernières semaines. Avec forcément un homme au centre du tableau, Erik ten Hag. Plutôt épargné au début de la saison malgré les premières défaites, il est aujourd’hui plus que jamais en danger, les premiers noms de remplaçant commençant à sortir dans la presse.

Il était donc particulièrement attendu ce vendredi en conférence de presse, à la veille d’un déplacement à Fulham. Mais pour un coach dos au mur, on a connu plus convaincant. « La réaction des joueurs a été positive. Ils veulent remédier à cela, nous connaissons les normes ici. Nous devons être à la hauteur, chaque jour. Nous avons connu deux gros revers, mais ce vestiaire est fort, le staff est fort et ce manager est fort », a-t-il lancé, cherchant visiblement plus à se convaincre lui-même que l’auditoire.

Les explications molles de Ten Hag

Il a tenté d’expliquer son projet de jeu, alors que Manchester United semble surtout manquer d’unité et de conviction ces derniers temps. Alors il a aussi évoqué les nombreuses blessures qui l’empêchent d’aligner la meilleure équipe possible. « Au moment où nous nous trouvons, avec tant de changements à chaque match, nous ne pouvons pas aligner les mêmes deux ou trois matchs d’affilée. La saison dernière, c’était la même chose mais avec peut-être une seule absence, mais maintenant, nous manquons souvent de plusieurs joueurs en défense. À chaque fois, nous devons nous ajuster et cela n’aide pas dans nos routines, et au milieu de terrain, il manque également Casemiro. »

S’il a aussi assuré « ne pas vouloir trouver d’excuses », Erik ten Hag n’a pas franchement convaincu avec cette sortie médiatique surtout destinée à défendre ses principes de jeu. Arrivé il y a un an et demi, il a bénéficié du soutien du club pour prendre des décisions fortes (le cas Cristiano Ronaldo et plus récemment Jadon Sancho) mais son crédit s’est épuisé en l’espace de quelques semaines, avec ce début de saison catastrophique. Aujourd’hui, même un déplacement sur la pelouse du 14e de Premier League ressemble à un obstacle conséquent pour les Red Devils.