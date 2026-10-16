Le Real Madrid exige la démission immédiate de Javier Tebas !

«Cette méthode rappelle les mécanismes de propagande exploités par Goebbels, ministre de la Propagande de l’Allemagne nazie : répétition systématique, construction d’un ennemi et subordination des faits au récit.» Forcément, la déclaration particulièrement osée de Javier Tebas n’allait pas rester sans conséquence. Ces dernières heures, le président de la Liga, lassé des attaques successives du Real Madrid sur l’arbitrage, le calendrier, la Super League ou même des médias complaisants avec le club de la capitale, a carrément comparé les méthodes de la Casa Blanca au régime hitlérien. On a atteint le point Godwin.

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Ce n’est pas la première prise de bec entre les deux institutions, loin de là même. Elles se livrent une bataille d’idées depuis de nombreuses années maintenant, souvent par le biais de communiqués de presse interposés. Cette fois, Tebas est allé encore un peu plus loin dans ses critiques et ses formulations toujours plus tapageuses. Le Real Madrid ne l’accepte pas et s’indigne, dans un communiqué publié ce vendredi, qu’«une personne occupant deux postes à responsabilité au sein du football espagnol puisse comparer les méthodes de propagande du club à celles du régime nazi.»

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Le Real exaspéré

Ce nouvel épisode ne devrait pas rester sans conséquence. Les Merengues considèrent cette nouvelle attaque comme inacceptable et exigent «la démission immédiate de ses fonctions de président de LaLiga et de vice-président de la Fédération royale espagnole de football» de Javier Tebas. Dans la suite de son communiqué, le Real rappelle ses principaux griefs comme l’affaire Negreira, sa demande auprès de l’UEFA d’enquêter de manière indépendante, alors que ses demandes répétées auprès des deux institutions espagnoles sont restées lettre morte.

Comunicado Oficial. La suite après cette publicité https://t.co/3K07KeNm2l— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 16, 2026

Autre sujet qui tient à cœur le Real, la refonte de tout le système de l’arbitrage espagnol. Il s’estime trop souvent lésé par certaines décisions depuis trop longtemps. Pour cela, le club utilise régulièrement sa chaîne du Real Madrid TV pour critiquer les différents arbitres, tenant même des comptes sur certains d’entre eux. Cela fait même l’objet de moqueries de la part de ses adversaires. Enfin, dernier sujet, le manque de neutralité de Javier Tebas. Un président de Liga ne devrait pas dire cela. Il compromet sa fonction et affaiblit les organismes qu’il représente. Une nouvelle bataille est déclarée. Elle pourrait avoir quelques conséquences notables.

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Le communiqué complet du Real Madrid :

En réponse aux déclarations de Javier Tebas, président de LaLiga et vice-président de la Fédération royale espagnole de football, dans lesquelles il compare les méthodes d’action de la direction du Real Madrid à celles utilisées par Joseph Goebbels, ministre de la Propagande du régime nazi, et désigne Real Madrid Television comme un instrument de cette prétendue stratégie, le Real Madrid CF déclare ce qui suit :

Le Real Madrid CF considère comme absolument intolérable et extrêmement grave qu’une personne occupant deux postes à responsabilité au sein du football espagnol puisse comparer les méthodes de propagande du club à celles du régime nazi afin de le discréditer, ainsi que sa direction et sa chaîne de télévision. Le fait qu’il précise ne pas faire référence à l’idéologie nazie n’atténue en rien la nature profondément offensante, moralement répugnante et indigne de l’institution de ses propos.

Ces déclarations constituent un nouvel épisode des attaques répétées de Javier Tebas contre le Real Madrid, son président et ses médias. Il est inacceptable qu’il utilise des questions, des informations ou des opinions de journalistes extérieurs au club pour proférer des propos dénigrants à notre encontre, en nous attribuant des agissements de tiers dont nous ne sommes en aucun cas responsables.

Il est particulièrement grave que Tebas utilise ces déclarations pour remettre en question la légitimité des actions du Real Madrid et de Real Madrid Television dans l’affaire Negreira.

Face à l’absence de réaction, à la gravité exceptionnelle de cette affaire, de la part des deux institutions où Javier Tebas occupe des postes de première importance, notre club a dû saisir directement l’UEFA pour exiger une enquête approfondie sur les versements effectués pendant des années par le FC Barcelone au vice-président du Comité technique des arbitres, ainsi que l’adoption des mesures nécessaires pour garantir l’intégrité des compétitions.

Le Real Madrid exige également une refonte complète du système d’arbitrage et des structures de gouvernance, de gestion, de supervision et de discipline de la fédération, avec le remplacement des personnes ayant occupé des postes à responsabilité durant cette période.

Il est particulièrement significatif que Javier Tebas, président de LaLiga et vice-président de la Fédération royale espagnole de football, organisation à laquelle appartient le Comité technique des arbitres, s’emploie à discréditer le Real Madrid au lieu de promouvoir, dans le cadre de ses responsabilités institutionnelles, la clarification de ces faits très graves et la nécessaire refonte du football espagnol.

Le comportement répété de Javier Tebas témoigne d’un manque de neutralité, de respect et d’impartialité incompatible avec ses responsabilités institutionnelles. Ses attaques incessantes contre le Real Madrid et ceux qui réclament transparence et réforme constituent, de l’avis de notre club, un véritable fléau pour le football espagnol.

Pour toutes ces raisons, le Real Madrid CF estime que les déclarations et le comportement répétés de Javier Tebas seraient inacceptables dans toute institution sportive européenne régie par les principes de respect, de neutralité et d’intégrité, et qu’ils le disqualifient institutionnellement pour continuer à occuper les fonctions qu’il occupe.

Par conséquent, le Real Madrid CF exige sa démission immédiate de ses fonctions de président de LaLiga et de vice-président de la Fédération royale espagnole de football.

Le Real Madrid CF continuera de défendre ses droits, son prestige institutionnel, la clarification complète de l’affaire Negreira et la nécessaire régénération du football espagnol.