Le pestiféré Uros Radakovic lâche ses vérités sur son calvaire au FC Nantes

Dans l’histoire du mercato, les erreurs de casting sont légion et les scénarii loufoques aussi. À Nantes, le cas d’Uros Radakovic en est un exemple parfait. Arrivé sur les bords de l’Erdre au début du mois de juillet, le défenseur de 31 ans débarquait chez les Canaris libre de tout contrat, après trois ans passés en Turquie à Ankaragücü et Sivasspor. Dernier rempart au gabarit imposant (1,94m, 85 kg), le natif de Belgrade semblait être le successeur robuste du guerrier Nicolas Pallois déniché à bas coût. Sauf que ça n’a duré qu’un mois.

Début août, les échos en provenance de la Jonelière indiquaient que le FCN ne voulait déjà plus de sa recrue estivale. Radakovic aurait fortement déçu le staff technique durant la préparation d’avant-saison et la cellule de recrutement se serait activée en coulisses pour lui trouver une porte de sortie. Au final, Uros Radakovic n’est pas parti, mais il ne joue quasiment pas. Non sélectionné par Luis Castro pour les quatre premiers matches de la saison en Ligue 1, le Serbe est depuis apparu à quatre reprises, face à Rennes (20 septembre), Lille (19 octobre), Metz (2 novembre) et Lyon (30 novembre).

«Ça fait mal à l’ego»

Quatre apparitions qui lui ont apporté un temps de jeu de 21 minutes, un bilan famélique. Mais ce n’est pas tout puisque le Nantais, en plus de jouer très peu, n’évolue pas à son poste de prédilection quand il entre en jeu. Castro l’a en effet souvent repositionné en attaque afin de faire profiter de sa taille à son équipe. Sous contrat jusqu’en 2027, Radakovic a bien voulu sortir du silence dans les colonnes de Ouest-France pour évoquer sa situation. Pour expliquer sa présaison estivale catastrophique aux yeux des dirigeants nantais, le Serbe a tout simplement indiqué que cette période de la saison n’était pas importante dans ses anciens clubs. «Je ne suis jamais très bon en présaison. Dans les pays où je jouais avant, on s’en fiche un peu des matches amicaux. Ici, non», a-t-il déclaré, avant d’avouer qu’il regrettait du coup de ne pas s’être plus montré sur le terrain. Mais Radakovic ne veut pas lâcher.

Alors que son avenir semble plus que compliqué chez les canaris, le Serbe a été touché dans sa chair, mais il compte réagir. «Pour être honnête, ça n’a pas été facile. (…) Si je me sens malheureux quelque part, je pars. Mais je savais que je n’avais pas encore montré ma vraie valeur. Je veux montrer que je mérite d’être ici. J’ai toujours été titulaire partout où je suis passé donc cette situation n’est pas facile à accepter, ça fait mal à l’ego, surtout à mon âge», a-t-il fait savoir, avant d’assurer qu’il était prêt à tout pour prouver sa valeur, quitte à rester dans ce rôle inattendu d’attaquant. « Bien sûr que je préfère jouer en défense, mais si je peux aider l’équipe en tant qu’attaquant, alors je le ferai, que ce soit 1 minute ou 90 ». Le message est passé.