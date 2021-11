Manchester United a trouvé la perle rare pour remplacer Ole Gunnar Solskjær

La suite après cette publicité

Quatre victoires toutes compétitions confondues sur les douze derniers matches, cinq matches sans succès à la maison dernièrement en Premier League (1 nul, 4 défaites), et une sixième place en championnat avec neuf points de retard sur le leader Chelsea. Manchester United traverse une mauvaise passe et Ole Gunnar Solskjær est de plus en plus sur un siège éjectable. L'entraîneur norvégien, arrivé en décembre 2018 pour assurer un intérim avant d'être confirmé en mars 2019, n'aura plus le droit à l'erreur après la trêve internationale.

Parti en Norvège passer du temps en famille, le technicien âgé de 48 ans s'apprête en effet à vivre une période charnière après les matches de sélection, avec d'abord un déplacement à Watford en PL avant un autre en Espagne pour y affronter Villarreal en Ligue des Champions (MU est premier de son groupe, à égalité de points avec le sous-marin jaune, NDLR). Viendra ensuite une semaine compliquée avec des matches contre Chelsea, Arsenal et Crystal Palace en championnat... Des rencontres cruciales qui pourraient sceller son sort en cas de contre-performances.

Rodgers, également une opportunité à venir à Man City ?

Car de leur côté, les dirigeants des Red Devils sont déjà au travail depuis quelques semaines pour dénicher le candidat parfait à sa succession, en cas de licenciement. Et un nom ressort désormais. D'après les informations d'Eurosport UK, le board mancunien a inscrit le nom de Brendan Rodgers en tête de sa liste ! Le coach de 48 ans, en poste à Leicester City depuis février 2019 et sous contrat jusqu'en 2025, plaît grandement à MU depuis quelques jours mais l'affaire s'annonce compliquée. Le média britannique affirme en effet que les Foxes n'ont aucune raison de le laisser partir cette saison, même si le début d'exercice est compliqué (15e place en PL).

Le week-end dernier, certaines rumeurs venues de Grande-Bretagne affirmaient même que l'ancien coach de Liverpool avait accepté un bail avec les pensionnaires d'Old Trafford, mais il n'en est rien. Mais surtout, Brendan Rodgers pourrait tout simplement prendre son temps car Eurosport UK affirme également que le rival Manchester City lui fait les yeux doux pour prendre la suite de Pep Guardiola, certainement en 2023... Alors MU ou City ? Pour le moment, le Nord-irlandais est toujours sur le banc de Leicester City, mais Manchester United sait déjà qui il veut faire venir en cas de départ d'OGS.