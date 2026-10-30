De la N2 à la Saudi Pro League en un an, l’aventure folle de Julien Domingues devenu pro à 29 ans

Il y a encore un an et demi, il affrontait des clubs amateurs sur les pelouses de National 2. Aujourd’hui, il défie Cristiano Ronaldo et les stars de la Saudi Pro League. À 30 ans, Julien Domingues vit un rêve éveillé et son histoire a tout d’un conte de fées. Jeudi soir, l’attaquant français s’est d’ailleurs offert un moment de gloire face à Al-Nassr (défaite, 5-3). À la 16e minute, le joueur d’Al-Kholood a inscrit un but absolument somptueux. Lancé dans l’axe, le natif d’Arles a contrôlé le ballon de la poitrine en pleine course, avant d’effacer Mohamed Simakan d’un magnifique coup du sombrero et de tromper le gardien brésilien Bento avec sang-froid. Une réalisation exceptionnelle face à l’équipe de Cristiano Ronaldo, qui porte son bilan à six buts et trois passes décisives cette saison en championnat. Des statistiques intéressantes pour un joueur qui évoluait encore à l’AS Cannes en quatrième division française en 2025.

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Pour comprendre l’incroyable ascension de Julien Domingues, il faut remonter à ses premières années à Arles. Loin d’être considéré comme un grand espoir, le jeune attaquant peine à s’imposer et finit même par perdre totalement confiance en lui. « J’ai toujours eu cette impression-là que je pouvais faire mieux et que je n’y arrivais pas. Et en U19, le club ne me fait pas confiance. Je ne joue même pas en équipe deux. Je reste chez moi le week-end. (…) J’ai décidé d’arrêter le foot », racontait-il au micro de France Bleu cet été. Après plusieurs mois loin des terrains, il décide finalement de rechausser les crampons à Aubord, dans le Gard, en quatrième division de district. Un retour à la compétition particulièrement difficile à vivre. « À l’entraînement, on faisait du travail devant le but et on n’en mettait pas un. Moi, je faisais exprès de tirer le ballon au-dessus du filet qui retenait les ballons. Derrière, il y avait un lotissement, où il fallait aller chercher le ballon et je me cachais pour aller pleurer. Je me disais : “Qu’est-ce que je fous là ?” C’était dur », confiait-il. Des souvenirs douloureux qui illustrent le chemin parcouru par un joueur longtemps resté dans l’anonymat du football amateur.

Une réussite avec Al-Kholood

Mais Julien Domingues n’a jamais totalement abandonné son rêve. Après des passages par Le Pontet, Saint-Malo ou encore Trélissac, l’attaquant poursuit son ascension dans les divisions inférieures, malgré de nouveaux coups d’arrêt. Une rupture des ligaments croisés, puis l’interruption des championnats en raison de la pandémie de Covid-19, viennent notamment freiner sa progression. Le véritable tournant intervient finalement en 2021, lorsqu’il rejoint l’AS Cannes. Le Français explose littéralement lors de l’exercice 2024-2025. Auteur de 29 buts, il contribue à l’épopée du club azuréen jusqu’en demi-finale de la Coupe de France et attire enfin les regards du monde professionnel. À 29 ans l’été dernier, Dijon, alors pensionnaire de National, décide de lui offrir son tout premier contrat professionnel. Une consécration inespérée pour celui qui avait envisagé de raccrocher les crampons quelques années plus tôt. Et le pari s’avère rapidement gagnant : avec 14 réalisations sous les couleurs dijonnaises, Domingues participe activement à la montée du club bourguignon en Ligue 2. En l’espace d’une saison, l’ancien joueur de N2 est devenu un attaquant convoité.

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Dijon souhaite alors conserver son buteur pour retrouver la Ligue 2, mais une proposition inattendue vient bouleverser ses plans. En provenance d’Arabie saoudite, Al-Kholood lui offre l’opportunité de découvrir la Saudi Pro League, avec à la clé un contrat financièrement bien supérieur à tout ce qu’il avait pu connaître jusque-là. Difficile de refuser une telle occasion pour un joueur qui, quelques mois auparavant, découvrait à peine le monde professionnel. Julien Domingues décide donc de tenter l’aventure et, pour le moment, le choix semble particulièrement judicieux. Avec six buts et trois passes décisives, le Français démontre qu’il peut également faire la différence dans un championnat où évoluent certaines des plus grandes stars du football mondial. Son superbe but face à Al-Nassr en est la parfaite illustration. Auteur d’autant de buts qu’Alexandre Lacazette, le Français fait pour le moment mieux que Darwin Nuñez ou encore Ollie Watkins et n’est qu’à deux buts de CR7. Preuve donc de son parcours assez invraisemblable.