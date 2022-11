Angleterre : Gareth Southgate veut voir un joueur de Premier League faire son coming-out

L'homosexualité est sans aucun doute, un sujet tabou, et pas que dans le football. Les joueurs Josh Cavallo (Adelaide) et Jake Daniels (Blackpool) ont déjà pris leur courage à deux mains en avouant leur orientation sexuelle au grand public. Dans un entretien accordé à L'Équipe, le sélectionneur des Three Lions de l'Angleterre Gareth Southgate aimerait que d'autres exemples suivent.

La suite après cette publicité

« Cela aurait un gros impact sur d’autres personnes qui n’osent pas le faire. Je comprends pourquoi des joueurs ont peur de s’exposer sur ce sujet, ils craignent que des spectateurs s’en prennent à eux. Mais en fait, on ignore si ce sera le cas, car la situation ne s’est pas vraiment présentée », confie l'entraîneur de 52 ans.