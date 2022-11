Real Madrid : Carlo Ancelotti vole au secours de Karim Benzema

La suite après cette publicité

À Madrid, vous avez beau eu Ballon d’Or et le leader offensif du Real Madrid, rien ne vous est épargné. Karim Benzema en a fait l’expérience ces derniers jours. En effet, l’attaquant français doit une nouvelle fois déclarer forfait pour un match de la Casa Blanca. Et pour beaucoup dans la capitale espagnole, Benzema fait exprès de déclarer forfait afin de privilégier l’équipe de France et la Coupe du monde. Une théorie que réfute Carlo Ancelotti.

« Je n’ai rien à leur dire. Le premier déçu c’est Karim qui va arriver au Mondial sans les minutes nécessaires pour avoir une bonne condition physique. C’est impensable de croire qu’il se met en retrait. C’est une bêtise de penser ça. Il n’a jamais arrêté, il s’est entraîné en solitaire, mais les sensations n’étaient pas bonnes. Il va arriver au Mondial avec pas beaucoup de minutes dans les jambes. Il n’a pas craint pour sa participation au Mondial. En dehors de sa blessure contre le Celtic, il n’a eu que des petits pépins », a-t-il confié en conférence de presse.