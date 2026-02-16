Juventus : Spalletti se venge et détruit l’Inter

L’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, a vivement répondu à Cristian Chivu après le derby contre l’Inter Milan, marqué par l’expulsion polémique de Pierre Kalulu suite à un duel avec Alessandro Bastoni. Le technicien bianconero a jugé « difficilement acceptable » que son joueur, qu’il décrit comme « un bon garçon », soit critiqué par l’entraîneur adverse, ajoutant qu’il n’aurait « jamais attendu ça » de lui.

La tension vient du fait que Chivu avait estimé qu’il y avait « un léger contact » et que Kalulu, joueur expérimenté, aurait dû éviter ce type de situation, tandis que Spalletti considère que son défenseur a subi « deux torts colossaux » et dénonce la simulation comme une pratique qui « offense le football ». L’affaire reste brûlante car l’expulsion a été reconnue comme une erreur arbitrale et a pesé sur la défaite (3-2) de la Juve, laissant le club furieux malgré une bonne performance à dix.