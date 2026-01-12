Le président du FC Barcelone Joan Laporta démolit Kylian Mbappé

Dimanche amer pour le Real Madrid et pour Kylian Mbappé. Les Merengues se sont inclinés 3-2 en finale de Supercoupe d’Espagne face à leur ennemi juré, le FC Barcelone, qui a célébré un nouveau titre sous leur nez. Et justement, dans les heures qui suivent ce match qui a tenu toutes ses promesses, on parle surtout d’un homme : KM10. Effectivement, l’attaquant français a dit à ses coéquipiers de ne pas se positionner pour faire le traditionnel pasillo - la haie d’honneur - au champion.

Un geste qui déchaîne les réactions de l’autre côté des Pyrénées. Si certains fans du Real Madrid sont satisfaits de ce qu’a fait leur attaquant vedette, les supporters du Barça et les observateurs neutres estiment qu’il a manqué de fair-play et que c’est un geste de mauvais perdant. Quoi qu’il en soit, Joan Laporta, le président blaugrana, n’a pas apprécié et il l’a fait savoir.

Laporta ne comprend pas

« Ce qu’a fait Mbappé m’a surpris. Dans la victoire comme dans la défaite, il faut être généreux et respectueux. C’est du sport, il faut avoir un comportement normal. Je pense que nous, dans la victoire, nous avons respecté l’adversaire, c’est pour ça que je ne peux pas comprendre ce qu’a fait Mbappé », a ainsi fait savoir le dirigeant catalan à RAC1 ce lundi matin.

« Il y a eu quelque chose lors du dernier match de Liga, les joueurs étaient un peu énervés. C’est quelque chose qu’on peut comprendre. En vérité, je n’ai pas vu ce qu’a fait Mbappé sur le coup, mais je comprends qu’ils devaient être très frustrés. C’est pour ça qu’il y a eu cette réaction. Je pense qu’ils savaient déjà qu’on avait plus de chances de gagner, et ensuite ils l’ont constaté sur le terrain, donc ils sont frustrés », a conclu Laporta, qui en a donc profité pour en rajouter une couche sur la supériorité catalane. Le message est passé.