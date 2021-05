LdC : Rafael se moque du PSG

La suite après cette publicité

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a dit adieu à ses rêves de Ligue des Champions après la défaite face à Manchester City (4-1 au cumulé). Si le PSG n’a jamais réussi à éliminer Manchester City en Champions League, l’Olympique Lyonnais avait réalisé cet exploit l’année dernière. Ancien latéral de l’OL, Rafael n’a pas oublié de le rappeler.

À travers son compte Twitter, le Brésilien, désormais à Istanbul BB, a envoyé une petite pique au PSG après le coup de sifflet final : «Quand Lyon ne joue pas contre City on voit ce qui arrive…», rappelle-t-il. De quoi évoquer de beaux souvenirs aux supporters lyonnais.

When Lyon is not playing against city we see what happen...👀 @OL ❤️