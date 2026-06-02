Blue Crow Sports Group ne vendra pas Le Havre

Après l’annonce de la vente de Leganés par Blue Crow Sports Group, plusieurs rumeurs évoquaient un possible désengagement du groupe américain du Havre. Une hypothèse finalement balayée ce mardi matin par les propriétaires du club normand. Dans un communiqué, ces derniers réaffirment leur engagement. Une sortie qui intervient alors qu’une augmentation de capital de 18,2 millions d’euros a récemment été validée et que plusieurs dossiers sportifs importants restent à régler au sein du HAC.

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𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟. — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) June 2, 2026

« Actionnaire majoritaire du HAC depuis juillet 2025, Blue Crow Sports Group confirme son engagement dans un processus long terme pour structurer, développer et renforcer financièrement le Havre Athletic Club. Afin de préparer au mieux la saison 2026-2027, BCSG a d’ores et déjà mis en place de nombreuses actions fortes permettant au doyen des clubs français de poursuivre son évolution : augmentation de capital en cours, garanties financières en vue du passage devant la DNCG, investissements sur les installations sportives du groupe professionnel. BCSG et le Havre Athletic Club se projettent donc ensemble pour faire rayonner les couleurs Ciel & Marine et pérenniser le club dans l’élite du football français », a indiqué le groupe américain.