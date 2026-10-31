Le Barça répond à MU pour Fermín López

Le FC Barcelone a rapidement fermé la porte à un éventuel départ de Fermín López, courtisé par Manchester United en vue du prochain mercato hivernal. Selon les informations de la presse espagnole, les Red Devils se sont renseignés sur la situation du milieu espagnol, mais n’ont entamé aucune négociation. Mais la position du club catalan est claire. Le joueur de 23 ans est considéré comme un élément essentiel du projet de Hansi Flick et ne figure pas sur la liste des transferts.

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Prolongé jusqu’en 2031 au début de l’année, Fermín López se sent parfaitement bien au Barça, son club de cœur, et n’envisage pas de changer d’air. Avec cinq buts et quatre passes décisives cette saison, l’international espagnol s’est imposé comme un élément important de l’effectif blaugrana. Sa concurrence avec Dani Olmo au poste de numéro 10 est même perçue comme un atout par le staff. Selon Sport, Deco n’a aucune intention d’ouvrir la porte, quelle que soit l’offre formulée par Manchester United.