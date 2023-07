Le mercato de Romelu Lukaku prend une étonnante tournure

La suite après cette publicité

Le mercato de Romelu Lukaku est probablement en passe d’être bouclé. Enfin presque si on en croit les dernières informations de la presse italienne. La situation est tout de même un peu rocambolesque d’après La Gazzetta dello Sport. Sur le tableau, tout semble assez simple. Chelsea souhaite le vendre et aimerait récupérer entre 30 et 40 M€. Lukaku veut partir et privilégie un retour en Italie plutôt que l’Arabie saoudite, comme nous l’évoquions il y a quelques jours.

Son souhait est de retrouver l’Inter où il a connu ses meilleures années, même si lors de cette dernière saison, et ce malgré une finale de Ligue des Champions perdue contre Manchester City, il a perdu son statut de titulaire. Cela tombe bien car d’après le journal aux pages roses, les Nerazzurri ont formulé une offre de 35 M€, plus 5 M€ de bonus, qui a été acceptée par le club de Londres. Il n’y a plus qu’à négocier le contrat avec le Belge de 30 ans.

À lire

Bernardo Silva met un coup de pression au FC Barcelone, Chelsea passe à l’attaque pour Dusan Vlahovic

Lukaku fait miroiter l’Inter

Sauf que du côté de l’attaquant et de son clan, c’est silence radio… La confiance reste de mise néanmoins, Sky Sport Italia précise tout de même que cela agace la direction lombarde. Il y a en réalité autre chose qui effraie l’Inter. Si Lukaku ne communique pas, c’est sans doute qu’il y a une seconde offre sur la table. La Gazzetta affirme qu’en parallèle la Juventus a formulé une proposition à Chelsea de 37,5 M€, plus 2,5 M€, assorti à un très gros salaire : 12,5 M€ par an.

La suite après cette publicité

Le finaliste de la dernière Ligue des Champions ne peut pas s’aligner mais conserve un espoir. La Vieille Dame, en difficultés financières, n’a pas encore les fonds nécessaires. Cela est conditionné à un départ de Dusan Vlahovic avant le 4 août. Il y a tout de même beaucoup de paramètres à prendre en compte, comme pour l’Inter de vendre André Onana dans les prochains jours pour un peu plus de 50 M€ à Manchester United. C’est cette vente qui pourrait bien offrir le temps d’avance pour boucler Lukaku.