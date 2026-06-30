La DNCG exclut Bordeaux de toutes les compétitions nationales

La descente aux enfers continue pour les Girondins de Bordeaux. La DNCG a annoncé ce mardi une exclusion de toutes les compétitions nationales pour le club au Scapulaire. Alors que le gendarme financier du football français réclamait un apport de 9 millions d’euros pour boucler le budget de la saison 2025/2026 écoulée et assurer la prochaine saison à venir. Une somme qui n’a finalement pas été présentée.

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Face à cette nouvelle sanction, les Bordelais ont fait appel de la décision. Toutefois, si la décision est entérinée, les Girondins évolueront alors en Régional 1 (6e division), lors du prochain exercice, eux qui jouaient depuis deux saisons en National 2 (4e division). « À l’issue de son audition devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), le FC Girondins de Bordeaux a pris acte de la décision prononcée ce mardi 30 juin par la commission, qui a décidé d’exclure le club de toutes les compétitions nationales pour la saison 2026-2027. Bordeaux entend faire appel de cette décision dans les délais prévus par les règlements. Cette procédure d’appel permettra au FC Girondins de Bordeaux de finaliser le financement de la saison 2026-2027 et de présenter l’ensemble des éléments actualisés devant la commission d’appel, qui se réunira dans un délai d’environ quinze jours », a communiqué le club bordelais à la suite de cette décision.