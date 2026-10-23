Barcelone - Real Madrid : Jürgen Klopp affiche sa préférence

À quelques jours du très attendu Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, programmé dimanche au Spotify Camp Nou, Jürgen Klopp a donné son avis sur cette affiche incontournable du football espagnol. Désormais sélectionneur de l’Allemagne, l’ancien entraîneur de Liverpool a reconnu qu’il ne manquait jamais cette confrontation entre les deux géants de Liga. Interrogé par DAZN, le technicien allemand a même affiché une légère préférence pour les Blaugranas. « C’est un match que j’adore regarder. Aujourd’hui, je soutiens simplement la meilleure équipe. Et au vu de la situation actuelle, cette équipe est probablement le FC Barcelone », a-t-il expliqué. Mais cette préférence n’est pas nouvelle. Klopp a également révélé qu’il avait longtemps soutenu le club catalan lors des précédents Clásicos, notamment à une époque où les confrontations entre les deux formations étaient particulièrement électriques.

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Et pour expliquer cette ancienne sympathie envers le Barça, Jürgen Klopp n’a pas hésité à adresser un petit tacle à Pepe, ancien défenseur emblématique du Real Madrid. « Avant, j’étais davantage pour Barcelone parce que je détestais voir Pepe et les autres défenseurs distribuer des coups à tous ceux qui passaient devant eux à cette époque. C’était la seule raison pour laquelle je soutenais davantage Barcelone », a confié l’Allemand. Une référence aux nombreux Clásicos particulièrement tendus des années 2010, durant lesquels le défenseur portugais s’était régulièrement illustré par son engagement physique face aux joueurs catalans. Aujourd’hui, Klopp assure ne plus avoir de préférence aussi marquée, même s’il estime que le Barça possède actuellement un léger avantage sur son rival madrilène.