Arsenal songe à prolonger David Luiz

Et si David Luiz (33 ans) restait à Arsenal à l'issue de la saison ? En fin de contrat au 30 juin, le défenseur central, qui a signé l'été dernier chez les Gunners pour un an + un autre en option, pourrait finalement prolonger avec l'écurie londonienne comme nous l'apprend The Telegraph. Cependant, Arsenal n'est pas en capacité d'assumer son important salaire (120 000 livres sterling par semaine) sur le prochain exercice.

L'international brésilien (57 sélections) devra donc revoir ses émoluments à la baisse s'il veut continuer son aventure dans la capitale anglaise. Une prolongation viendrait mettre fin aux rumeurs qui l'envoient à Benfica cet été. Retourner dans son ancien club sur la fin de sa carrière est néanmoins sa volonté comme il l'a récemment fait savoir.