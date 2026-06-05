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Real Madrid : révélations sur Erling Haaland et Florentino Pérez

Par Tom Courel
1 min.
Haaland @Maxppp

Mercredi soir, Enrique Riquelme a fait une grosse annonce puisqu’il a affirmé avoir un accord verbal avec Erling Haaland (25 ans). L’objectif étant de le faire signer au Real Madrid s’il gagne les élections de ce dimanche dans la capitale. Très rapidement, le père du buteur a démenti l’information. Et Manchester City a même menacé de poursuivre en justice l’adversaire de Florentino Pérez. Ce vendredi, on en apprend encore sur le sujet brûlant.

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Sur le plateau d’El Chiringuito, le journaliste Marcos Benito a donc expliqué la situation. « Dans la campagne de Florentino (Pérez), ils savaient que le père d’Erling Haaland allait démentir Riquelme ». Une phrase qui sous-entend clairement que l’équipe du président était au courant à l’avance que Riquelme allait sortir ce coup de communication, et qu’ils savaient aussi que le père d’Haaland allait très vite lui barrer la route.

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