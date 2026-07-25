Mercato PSG : une cible estivale met Lucas Chevalier en grand danger

La première saison de Lucas Chevalier au PSG est à oublier. Recruté pour 50 M€ en provenance du LOSC, le gardien a failli. Coupable de quelques erreurs, pas forcément bien intégré au vestiaire, sans oublier l’histoire du "like" sous une publication liée au Rassemblement National, l’ancien Lillois a raté son entrée. Malgré la confiance de Luis Enrique, il a fini par perdre sa place au profit de Matvey Safonov, lequel a su répondre présent, notamment dans les grands matchs.

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Pour Chevalier, le coup fut rude. Appelé par Didier Deschamps depuis novembre 2024, et même titularisé pour la première fois en Azerbaïdjan à l’automne, celui qui était en train de devenir numéro 2 derrière Mike Maignan a carrément perdu sa place dans le groupe France pour la Coupe du Monde. Il a tout de même disputé 26 matchs la saison passée mais plus aucun après le 23 janvier. Difficile d’envisager pour lui une nouvelle saison dans la peau d’un remplaçant, alors même qu’il dispose de courtisans.

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La presse italienne évoque à nouveau le cas Zion Suzuki

C’est pourtant qui se dessine. Le natif de Calais a décidé de rester dans la capitale et de se battre pour une place de titulaire. «Il nous a dit avant la Coupe du Monde qu’il voulait rester. Et on était très contents de l’entendre. On verra si ce sera toujours le cas. Dans un mercato, tout est possible. Tout est allé contre ses rêves. Il a traversé une période difficile, il a fallu digérer, mais il a terminé la saison dans un très bon état d’esprit», confiait il y a quelques jours une source du club à L’Equipe.

En parallèle, le PSG a tout de même coché le nom de Zion Suzuki (23 ans) en cas de départ du Français. L’international japonais a impressionné durant le Mondial. Cette piste se confirme aujourd’hui dans La Gazzetta dello Sport, ce qui n’est pas franchement bon signe pour Chevalier. Le gardien de Parme coûterait tout de même entre 30 et 35 M€, mais il serait très sensible à l’intérêt du champion d’Europe. La Juventus est aussi sur les rangs, tout comme les Anglais d’Aston Villa et de Leeds.