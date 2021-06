Real Madrid : Sergio Ramos et son frère fracassés par son ancien agent

C’est l’annonce que beaucoup de supporters madrilènes craignaient. Sergio Ramos (35 ans) a annoncé son départ du Real Madrid ce jeudi. Le défenseur et emblématique capitaine des Meringues n’avait pas réussi à se mettre d’accord sur une prolongation de contrat. Il souhaitait deux ans alors que Florentino Perez ne lui proposait qu’une seule année.

La suite après cette publicité

Les négociations entre les deux parties n’auront jamais été simples. Les deux camps ont campé sur leur position et le dialogue semblait même rompu parfois. De quoi agacer Pedro Bravo, l’ancien agent de Sergio Ramos, qui a tenu à lancer un petit tacle à son ancien protégé ainsi qu’à son nouvel agent. « Celui qui a amené Sergio Ramos au Real Madrid il y a 16 ans (lui, NDLR) n'aurait jamais permis qu'il parte comme il l'a fait parce qu'il n'y aurait jamais eu autant de tension dans les négociations, de chantage, de fuites, ni de fin de contrat, mais du dialogue et du professionnalisme. On ne manque pas de respect au Real Madrid » a-t-il lancé sur son compte Twitter.