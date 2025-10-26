Grosse bagarre générale après le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone

Un Clasico sous haute tension. Au terme d’un match animé, le Real Madrid s’est imposé face au FC Barcelone et s’est adjugé le premier Clasico de la saison sur sa pelouse après quatre défaites dans ce même rendez-vous la saison dernière. Une victoire méritée et qui porte les sceaux de Kylian Mbappé et Jude Bellingham, locomotives des Merengues ce dimanche. En fin de rencontre, les esprits se sont échauffés au Santiago-Bernabeu.

Les hostilités ont débuté après le carton rouge de Pedri après un excès d’engagement sur Aurélien Tchouaméni. Plusieurs joueurs des deux bancs se sont invectivés parmi lesquels Eder Militao, Jude Bellingham, Vinicius face au banc catalan. Au coup de sifflet final, le deuxième round a mis aux prises Antonio Rüdiger et Raphinha, qui ne sont même pas sur la feuille de match. En somme, une fin de match chaude mais qui s’est rapidement apaisée avec la célébration des joueurs du Real face à leur public.