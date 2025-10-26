Menu Rechercher
Commenter 20
Liga

Grosse bagarre générale après le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Bellingham, Mbappé, Vinicius et Guler lors du Clasico @Maxppp
Real Madrid 2-1 Barcelone

Un Clasico sous haute tension. Au terme d’un match animé, le Real Madrid s’est imposé face au FC Barcelone et s’est adjugé le premier Clasico de la saison sur sa pelouse après quatre défaites dans ce même rendez-vous la saison dernière. Une victoire méritée et qui porte les sceaux de Kylian Mbappé et Jude Bellingham, locomotives des Merengues ce dimanche. En fin de rencontre, les esprits se sont échauffés au Santiago-Bernabeu.

La suite après cette publicité

Les hostilités ont débuté après le carton rouge de Pedri après un excès d’engagement sur Aurélien Tchouaméni. Plusieurs joueurs des deux bancs se sont invectivés parmi lesquels Eder Militao, Jude Bellingham, Vinicius face au banc catalan. Au coup de sifflet final, le deuxième round a mis aux prises Antonio Rüdiger et Raphinha, qui ne sont même pas sur la feuille de match. En somme, une fin de match chaude mais qui s’est rapidement apaisée avec la célébration des joueurs du Real face à leur public.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier