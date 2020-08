Justice : Harry Maguire reconnu coupable !

C'est une affaire qui fait grand bruit outre-Manche ! Lors de ses vacances en Grèce, à Mykonos, Harry Maguire a été impliqué dans un incident. En effet, le capitaine de Manchester United, défait en demi-finale de la Ligue Europa par le FC Séville, s'est emporté lorsqu'il a été arrêté par la police suite à un début de bagarre. Son procès avait lieu là où les faits se sont déroulés, en Grèce donc.

Ce mardi, nous apprenons que le joueur avait été reconnu coupable de « coups et blessures, résistance à arrestation et tentatives de corruption », selon Skysports. Sélectionné par Gary Southgate pour les prochaines rencontres de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Maguire devrait vivre quelques jours compliqués dans les temps qui arrivent...

Harry Maguire found GUILTY of aggravated assault, resisting arrest, and repeated attempts of bribery.