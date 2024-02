L’OM de Jean-Louis Gasset démarre très fort !

Une aventure qui démarre bien. C’est le moins qu’on puisse dire. Après avoir remporté son match retour de seizièmes de Ligue Europa face au Shakhtar en milieu de semaine (3-1), l’Olympique de Marseille accueillait Montpellier dimanche soir. Un duel où la victoire était impérative pour espérer rester dans la course aux positions européennes. Et les Marseillais ont répondu présent, avec une grosse victoire 4-1. Ils restent neuvièmes certes, mais ils ont réduit l’écart avec plusieurs clubs mieux positionnés comme le LOSC (5e) ou Lens (6e).

Certes, la rencontre avait plutôt mal démarré, avec ce but précoce d’Al-Taamari. Mais les Marseillais ont réussi à trouver des solutions pour renverser la vapeur, et se sont finalement montrés bien supérieurs à leur rival du soir. La méthode Gasset semble être déjà très efficace, avec une formation difficile à cerner, parfois avec trois défenseurs, parfois à quatre avec un Mbemba qui semblait jouer latéral droit. Un 3-5-2 ? Un 4-4-2 ? Peu importe, ça fonctionne.

Un grand changement par rapport à Gattuso

Avec le ballon, l’OM a retrouvé une animation offensive assez fluide. L’équipe est plus dangereuse sur chaque possession, et semble un peu moins timide, prête à prendre plus de risques. Un OM un peu moins calculateur, et cela libère clairement les éléments offensifs de l’équipe. Gasset a ainsi déjà réussi, rien qu’en les faisant jouer à leur poste de prédilection, à relancer des joueurs qui étaient un peu dans le mal, à l’image d’Iliman N’Diaye ou d’Ismaïla Sarr. Il y a aussi certains choix forts, comme celui de relancer un Pape Gueye qui était à la cave avec Gattuso, et qui offre plus de solutions au milieu.

Tout n’est pas parfait bien évidemment, puisqu’il y a aussi quelques ajustements à faire dans le volet défensif par exemple, puisque les Montpelliérains ont tout de même causé quelques frayeurs hier soir. Avec une semaine de travail complète qui attend l’OM avant de défier Clermont en Ligue 1 le week-end prochain, Gasset et son staff vont pouvoir faire quelques ajustements avant ce choc face à Villarreal en Europa League. Mais une chose est sûre, l’expérimenté entraîneur (70 ans) est déjà en train de faire mentir ceux qui ont critiqué sa nomination il y a quelques jours seulement…