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Le montant des contrats chinois de Kylian Mbappé dévoilé

Par Maxime Barbaud
1 min.

Kylian Mbappé mesure déjà les conséquences de la polémique liée à la vidéo de l’émission The Bridge où il qualifie Mao Zedong de «dictateur». Le pouvoir chinois a aussitôt fait part de son très grand mécontentement. La télévision d’Etat a suspendu en partie la retransmission de la Liga, tandis que différents sponsors chinois ont annoncé mettre fin à leur collaboration avec l’attaquant français.

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C’est le cas de Bushuila, société de boissons isotoniques, à laquelle le joueur a prêté sa voix et son image, et de Mengniu, une entreprise de produits laitiers particulièrement connue en Chine. Ces deux contrats rapportaient environ 7 M€ à l’année au Madrilène et prenaient fin en février et mars 2027 selon L’Équipe. Sans cette polémique, ils auraient très probablement été renouvelés. Les excuses de Mbappé n’y changeront rien.

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