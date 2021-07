Trophée des Champions, PSG : Mauro Icardi lance le choc face au LOSC

Après avoir disputé cinq match de pré-saison (3 victoires, 2 nuls), le Paris Saint-Germain va défier le LOSC dimanche soir à Tel Aviv, en Israël, dans le cadre du Trophée des Champions 2021. Un choc très attendu par les Parisiens et surtout Mauro Icardi. Interrogé par les médias du club parisien, l'attaquant argentin a lancé cette rencontre où les Parisiens auront une revanche à prendre après la perte du titre de Ligue 1 en 2020/21.

« Évidemment, nous aimerions avoir tous nos joueurs avec nous, mais avec ceux qui sont ici, et qui ont fait la préparation, on va aller chercher la victoire. Jouer ce match et être capable de le gagner, c'est ce que nous voulons ! On a une revanche à prendre. C'est une finale, c'est un titre à aller chercher et nous devons faire de notre mieux pour le gagner et bien commencer la saison. Nous avons la chance de commencer par une finale importante et je ne pense à rien d’autre que la victoire », a lâché l'ancien avant-centre de l'Inter.