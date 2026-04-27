EdF : Lepaul prêt à reporter son mariage en cas de Mondial 2026

Actuellement auteur de la meilleure saison de sa carrière sous les couleurs du Stade Rennais, Estéban Lepaul s’impose comme le meilleur buteur de Ligue 1. En grande forme, il s’est confié au micro de Téléfoot sur sa réussite et sa régularité devant le but. « Succéder à Cavani, Ibrahimović, Mbappé ou Dembélé, c’est forcément classe. Il y a des grands noms qui sont passés par là, et ce titre de meilleur buteur, on ne va pas s’en priver. Parmi les joueurs de la dernière décennie, j’ai toujours aimé Kun Agüero, Luis Suárez, et aujourd’hui j’adore Erling Haaland et Antoine Griezmann. Chez Griezmann, c’est sa capacité à tout faire sur un terrain que j’admire, et chez Haaland, c’est cette obsession permanente de vouloir marquer », a lâché le joueur de 26 ans.

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Lepaul a aussi ajouté son amour pour le but, mais surtout pour l’Équipe de France : « marquer des buts, c’est ce qui m’anime le plus dans la vie. Si je ne marque pas, je suis malheureux. C’est peut-être bête à dire, mais pour être heureux, il faut que je marque. Au fond de moi, avec mon parcours, je n’ai plus le droit de me priver de quoi que ce soit. L’équipe de France, c’est un rêve pour n’importe qui. Si j’ai la chance et l’honneur de représenter un jour mon pays, de chanter la Marseillaise, ce serait le Graal. Je pense qu’il n’y a rien de plus haut que de jouer en sélection. Et la Coupe du Monde, c’est le sommet. » De plus, le joueur et sa compagne ont prévu de se marier en juin. Mais au micro de la chaîne française, le couple a indiqué avec le sourire que, dans l’éventualité d’une convocation en équipe de France, ils n’hésiteraient pas à reporter, voire annuler, la cérémonie. Réponse dans quelques semaines…