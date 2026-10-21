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Ligue des Champions

Real Madrid : les confidences de Courtois sur le « faux Vini » et le « dictateur Mbappé »

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Thibaut Courtois @Maxppp
Real Madrid Leipzig
winamax
1 1.20 N 7.25 2 8.50 1er pari remboursé

À quelques heures de la rencontre de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le RB Leipzig, DAZN Belgique a publié une interview de Thibaut Courtois. L’occasion pour le portier belge de revenir sur plusieurs sujets chauds de la Casa Blanca. À commencer par la fameuse théorie du complot assurant que ce n’est pas le vrai Vinicius Junior qui joue, à la suite d’une prétendue opération de chirurgie esthétique au menton du Brésilien. « Avec Photoshop, les gens font des retouches qui donnent à quelqu’un une apparence différente. Ensuite, quelqu’un lance une théorie du complot et elle fait le tour du monde. Et là je me dis : “Ce n’est pas possible.” Bien sûr que c’est Vini », a-t-il déclaré, avant d’évoquer les montages de Kylian Mbappé en dictateur sur les réseaux sociaux.

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« Nous en rions. On le chambre parfois dans le vestiaire pour rigoler. Lui aussi, ça le fait rire, au final… Quand je me suis blessé contre Manchester City l’année dernière, une photo de moi dans un lit d’hôpital a circulé, avec des joueurs et le président à mon chevet. Mon père m’a envoyé un message : “C’était quand ça ?” Je lui ai répondu : “Papa, c’est de l’IA.” »

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