FIFA : Luis Figo réclame la démission de Gianni Infantino

Luís Figo a rejoint la liste des grandes figures du football réclamant ouvertement le départ de Gianni Infantino. Dans un message publié ce mercredi, l’ancien Ballon d’Or n’a laissé aucune place au doute en appelant le président de la FIFA à quitter immédiatement ses fonctions. « Aujourd’hui, je me joins à d’autres personnes de tout notre milieu du jeu pour demander la démission de Gianni Infantino de son poste de président de la FIFA. Infantino a dégradé le poste qu’il avait promis d’élever. Il a menti, trompé et tenté de servir ses propres intérêts au détriment du jeu qu’il est censé servir. »

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L’ancien international portugais estime que le patron de la FIFA ne bénéficie plus de la confiance du monde du football. « Il a perdu le soutien de son personnel supérieur, de ses conseillers les plus proches, de la grande majorité des personnes qui consacrent leur vie à ce sport et même, semble-t-il, de la lauréate du Prix FIFA du sport pour la paix. Il est trop tard pour sauver sa dignité, mais il n’est pas trop tard pour sauver le football. Il devrait partir. Maintenant. »