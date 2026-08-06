L’ultime stratégie du Barça pour obtenir Julian Alvarez, la recrue du Real Madrid qui va sauver Mourinho

Le Barça ne lâche pas Álvarez

Le Barça et Julián Álvarez s’accordent sur une stratégie ultime pour forcer son transfert en Catalogne avant la clôture du mercato. Malgré l’intransigeance de l’Atlético de Madrid face à une première offre barcelonaise de 100 millions d’euros, l’attaquant argentin a fait savoir à Deco qu’il était prêt à accentuer la pression. Sans aller au clash, ni déclarer la guerre aux Colchoneros, Álvarez profitera de son retour au club le 10 août pour demander officiellement et en privé son départ à sa direction sportive. Si cette démarche personnelle incitait enfin les dirigeants madrilènes à négocier, le Barça se dit prêt à revaloriser sa proposition financière. En revanche, en cas de nouveau refus catégorique de l’Atlético, le club blaugrana mettra un terme définitif aux négociations pour activer un plan B alternatif déjà bien avancé.

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Mourinho veut éviter les pépins physiques

Le nouveau Real Madrid de José Mourinho s’apprête à vivre un début de saison 2026-2027 particulièrement éreintant, avec un enchaînement de quatre matchs de Liga disputés en seulement 14 jours dès la fin août. En comptant les derniers amicaux de pré-saison, le club merengue disputera un total de sept rencontres en 25 jours. Pour éviter l’hécatombe de blessures subie la saison passée en raison du manque de préparation, la direction madrilène a recruté le médecin chef de Monaco, Alexandre Creuzé, tout en répondant aux exigences du technicien portugais en doublant tous les postes. Les cadres de retour de la Coupe du Monde n’auront quant à eux qu’une dizaine de jours pour se remettre en rythme avant le grand bain.

Un Français met la pression sur Gianni Infantino

L’Équipe nous dresse le portrait de Kevin Lamour, 45 ans, numéro 3 de la FIFA et homme de l’ombre respecté, propulsé dans la lumière après sa prise de position publique contre le projet du président Gianni Infantino. Ancien fidèle de Michel Platini, qui le considérait comme son second fils du temps de son règne à l’UEFA, le dirigeant français a construit sa réputation sur une grande discrétion, un calme olympien et une capacité rare à faire passer ses idées au plus haut niveau. En mettant ainsi son poste dans la balance au nom de ses valeurs face à Infantino, ce spécialiste des arcanes du football mondial rompt avec sa réserve habituelle pour pointer du doigt les vices de Gianni Infantino.