OL : retour imminent pour Alexandre Lacazette !

«On continuera jusqu'au bout de discuter avec Alexandre Lacazette, c'est un souhait pour nous. On continuera tant que c'est possible de l'avoir.» Il y a quelques semaines, Jean-Michel Aulas profitait d'une conférence de presse pour réaffirmer son ambition et son intention de rapatrier Alexandre Lacazette (31 ans), libre à l'issue de son contrat avec Arsenal (4 buts en 30 apparitions en Premier League cette saison).

Selon les informations de L'Équipe ce jeudi, le patron de l'Olympique Lyonnais a eu raison d'y croire car il est vraisemblablement parvenu à ses fins. Le quotidien sportif nous apprend en effet que l'attaquant international tricolore (16 sélections, 3 réalisations) s'est mis d'accord avec son club formateur sur les conditions contractuelles.

Gros efforts

Mieux, l'annonce de son retour chez les Gones est présentée comme imminente. Le buteur, parti à l'été 2017 chez les Gunners pour un chèque de 53 M€, s'est laissé convaincre par le projet de JMA et ses équipes. Il devrait endosser le rôle de leader au sein d'une écurie qui fera la part belle à la formation maison (Castello Lukeba, Malo Gusto, Maxence Caqueret, Bradley Barcola, Rayan Cherki, etc.).

Pour ce faire, l'intéressé a consenti des efforts sur le plan salarial (il percevait plus de 10 M€ par an du côté de l'Emirates) et a tiré un trait sur la participation à une compétition européenne la saison prochaine, qu'il avait semblé ériger comme condition sine qua non pour choisir son futur club. Tant mieux pour l'OL. Une nouvelle ère commence !