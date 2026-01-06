5 clubs français sur le serial buteur sénégalais Mansour Samb

42 buts (30 en R2 et 12 en Coupe de France) lors de sa première saison à Cholet en R2, 25 buts en R1 avec Les Sables-d’Olonne l’an passé et déjà auteur de 14 buts en 16 matches (11 buts en N3 et 3 buts en coupe de France) avec le club vendéen, tel est le bilan hors norme de Mansour Samb qui enfile les buts comme les perles depuis qu’il a été identifié dans les radars du football amateur français. Cet attaquant sénégalais de 23 ans au profil élancé détonne par sa puissance, sa rapidité et son sens du but qui font des ravages partout où il passe.

La suite après cette publicité

Si le club des Sables-d’Olonne se réjouit de pouvoir compter dans ses rangs ce serial buteur qui a pu très récemment se frotter au Stade Rennais en Coupe de France, Samb est aujourd’hui très convoité. Il faut dire que les nombreux recruteurs présents régulièrement pour assister aux performances du club de National 3 ne tarissent pas d’éloges sur l’attaquant sénégalais. Selon nos informations, Paris 13 et Valenciennes en National, Pau en Ligue 2 et même deux clubs de Ligue 1 dont Le Havre ont des vues sur Mansour Samb pour l’attirer dès cet hiver. Reste à savoir qui raflera la mise…