L'OM et Nantes vous régalent !

4 points en 2 matches et une 2e place au classement de Ligue 1. La saison a plutôt bien débuté pour l'OM malgré quelques soubresauts durant la préparation. La réception de Nantes doit confirmer le bon départ des Olympiens, intraitables à domicile lors de la première journée. Mais attention, le FC Nantes n'a rien d'une victime facile, bien au contraire.

Parmi les différents paris proposés par FDJ, voici trois cotes intéressantes :

l'OM mène à la mi-temps et gagne (cote à 2,20)

Avec l'OM il ne faut pas louper la première période ! Pour ses deux premiers matches de Ligue 1, le club phocéen a toujours ouvert le score lors des 45 premières minutes. Poussé par son public de l'Orange Vélodrome, il va mettre la pression sur les buts nantais défendus par Alban Lafont, et on l'imagine sans mal remporter la première période. Et même le match au final, tout comme cela avait été le cas face à Reims lors de la 1ère journée.

Dimitri Payet marque (cote à 2,85)

Si vous êtes observateurs, vous nous direz : mais Payet n'est pas titulaire depuis le début de la saison. Effectivement, le "Marseillais à vie" n'a pas encore débuté un match. Rien ne dit que ce sera encore le cas samedi soir, alors que Gerson a déçu lors de la dernière rencontre. Il sera peut-être temps pour Tudor de faire tourner un peu son secteur offensif et on salive d'avance d'une possible association entre Alexis Sanchez et Dimitri Payet. De plus, Nantes réussit bien au Français. La saison passée, il avait inscrit un doublé face aux Nantais.

Nantes perd... mais marque (cote à 2,80)

On imagine donc une victoire de l'OM à domicile samedi soir, mais attention, l'OM n'a pas encore donné toutes les garanties défensives. Reims, pourtant très faible, avait su marquer à Marseille, et Brest est parvenu à obtenir le match nul lors de la dernière journée. Pas encore infranchissable, la défense marseillaise risque d'être mise à rude épreuve par la vitesse de Moses Simon et les coups de patte de Ludovic Blas.

N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ce match OM-Nantes.

(*cotes soumises à variations)