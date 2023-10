Brésil : Neymar se fait salement allumer par un consultant

La suite après cette publicité

Décidément, Neymar (31 ans) vit une trêve internationale très agitée. Après avoir reçu un sac de pop-corn à l’issue du match nul face au Venezuela, la star d’Al-Hilal aurait eu un accrochage virulent avec le président de la fédération brésilienne (CBF). Et aujourd’hui, l’international auriverde (127 sélections, 79 buts) s’est fait découper en petits morceaux par l’ancien international brésilien et consultant d’UOL, Walter Casagrande Junior.

« Tous les joueurs qui ont évolué au fil du temps avaient une intelligence footballistique. Neymar n’a pas d’intelligence footballistique. Il sait comment jouer au football, ce qui est différent de la compréhension du jeu. Quand un joueur a une intelligence tactique, une intelligence footballistique, il comprend ce qu’il doit faire. Il se rend compte des lacunes dues à son âge et change de position parce qu’il se connaît lui-même, il comprend le jeu. Cristiano Ronaldo l’a fait avec brio. Müller est peut-être celui qui l’a fait le plus brillamment. Neymar n’a aucune intelligence footballistique. Il n’a même pas voulu apprendre, pas plus qu’il n’a voulu apprendre les tactiques. Il s’est toujours fié à son habileté et à sa technique. Il a toujours cru qu’il aurait le ballon, qu’il affronterait trois ou quatre joueurs et qu’il dribblerait. Il a toujours été sûr de cela, mais non seulement son âge, mais aussi son manque d’entraînement… Il n’est pas en forme. Je ne dis pas qu’il est gros, il n’est pas en forme parce qu’il n’est pas assez fort, il ne peut pas courir, il rate des tacles, il ne peut pas jouer 90 minutes. Sa tête pense, mais son corps ne le fait plus », a-t-il déclaré dans le média brésilien UOL.