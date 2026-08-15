Mika Godts signe au PSG pour 55 M€

Le PSG continue de se renforcer. Après Maghnes Akliouche, Lucas Digne, Alessandro Longoni et Ferran Torres, dont la venue a été officialisée ce samedi matin, Mika Godts est la cinquième recrue de l’été du Paris Saint-Germain. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Mika Godts. L’attaquant belge rejoint le club de la capitale jusqu’en 2031. Il portera le numéro 22», indique le communiqué du club.

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Pour l’arracher à l’Ajax Amsterdam, le double champion d’Europe a dû s’y reprendre à plusieurs reprises. Il avait coché le nom de l’ancien joueur de Genk depuis un moment. Après une première refusée à hauteur de 45 M€ (40 M€ fixes et 5 M€ de bonus), puis une seconde supérieure à 50 M€, bonus compris, la troisième tentative fut la bonne. Le club néerlandais espérait obtenir 60 M€, mais a fini par dire oui à une offre de 45 millions d’euros, assortie de 10 millions d’euros de bonus pour faire monter le total à 55 M€. Godts avait, de son côté, affiché très tôt son envie de venir à Paris.

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Un remplaçant naturel à Kvara

C’est une belle opération pour le champion d’Europe qui fait venir ici un élément très "Luis Enrique compatible". Mika Godts est encore un jeune joueur (21 ans) dont le potentiel paraît encore important. Joueur offensif, il est capable de jouer dans l’axe dans une position un peu plus reculée, et surtout sur les deux côtés de l’attaque, avec une préférence pour le côté gauche tout de même, lui le droitier. Forcément, le parallèle avec Khvicha Kvaratskhelia est tout trouvé.

L’international belge (2 sélections), qui a par ailleurs manqué la dernière Coupe du Monde avec la sélection entraînée à ce moment-là par Rudi Garcia, sort d’une magnifique saison. En 32 matchs d’Eredivisie avec l’Ajax, il a inscrit 17 buts pour 12 passes décisives. Dans cet exercice 2026/2027, il a déjà trouvé le chemin des filets lors du 3e tour aller de Ligue Europa Conférence face aux Irlandais de Shelbourne. Désormais, c’est la Ligue des Champions qu’il va retrouver, une compétition où il avait eu plus de mal (1 passe en 8 matchs). Voilà un axe de progression.