Augsbourg pense à Tawfik Bentayeb

Auteur d’une saison exceptionnelle sous les couleurs de Troyes, où il a terminé meilleur buteur de Ligue 2, Tawfik Bentayeb ne manque pas de prétendants sur le marché. L’attaquant de 24 ans, prêté par l’US Touarga et toujours sous contrat avec le club marocain, figure sur les tablettes de plusieurs clubs européens après son exercice XXL.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Augsbourg se montre intéressé dans ce dossier. Le club de Bundesliga apprécie particulièrement le profil de l’attaquant marocain et pousse en coulisses pour tenter de boucler son recrutement. Les discussions se poursuivent.