L’Argentine a parfaitement réagi après sa défaite face à l’Uruguay. Pour sa première victoire sans Lionel Messi, l’Albiceleste a largement dominé le Costa Rica (7-0), au terme d’une rencontre particulièrement prolifique. Portée par une animation offensive séduisante, la sélection de Lionel Scaloni a rapidement pris le dessus sur son adversaire. Nico Paz et Julián Álvarez ont fait parler leur efficacité en inscrivant chacun un doublé en première période. Le joueur de Como s’est particulièrement distingué avec une superbe réalisation, tandis que l’attaquant de l’Atlético de Madrid a également régalé par sa qualité de finition et ses combinaisons dans les derniers mètres.

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Au retour des vestiaires, Franco Mastantuono, entré à la pause, a, lui aussi, participé à la fête avec deux buts, dont un premier inscrit après un contrôle parfaitement maîtrisé. Alexis Mac Allister a également trouvé le chemin des filets dans une seconde période marquée par de nombreuses rotations et un rythme moins soutenu. Au-delà du large succès, l’Argentine a surtout pu compter sur plusieurs individualités prometteuses pour faire oublier l’absence de son capitaine. Nico Paz a notamment impressionné par son activité et son influence dans le jeu, tandis que Julián Álvarez a confirmé son importance dans le secteur offensif. Une soirée convaincante pour Scaloni et ses hommes.