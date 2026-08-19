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Barça : João Cancelo très énervé dans les couloirs du Camp Nou

Par Max Franco Sanchez
1 min.
cancelo @Maxppp

Ce soir, le FC Barcelone dispute le Trophée Joan Gamper, un match amical annuel qui sert à présenter l’équipe - et principalement les nouvelles recrues - au public barcelonais. Les joueurs entraient notamment un par un sur la pelouse, et Rodri a ainsi pu être ovationné par les supporters blaugranas. Mais ce ne fut pas le cas de João Cancelo.

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Et ça n’a pas plu au Portugais, qui a été filmé en train de faire un geste assez rageur dans les couloirs du stade, aux côtés de ses coéquipiers. Le Barça n’avait effectivement pas pu conclure toutes les démarches administratives pour qu’il soit présenté officiellement comme joueur du Barça.

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