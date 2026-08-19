Barça : João Cancelo très énervé dans les couloirs du Camp Nou

Ce soir, le FC Barcelone dispute le Trophée Joan Gamper, un match amical annuel qui sert à présenter l’équipe - et principalement les nouvelles recrues - au public barcelonais. Les joueurs entraient notamment un par un sur la pelouse, et Rodri a ainsi pu être ovationné par les supporters blaugranas. Mais ce ne fut pas le cas de João Cancelo.

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Joao Cancelo 🇵🇹 est REPARTI FURIEUX ne pouvant pas être présenté au Camp Nou lors du trophée Gamper ce soir. 😤❌



Le FC Barcelone n’a pas pu signer les formalités pour qu’il soit officiellement présenté. pic.twitter.com/5Yqgfpiala — Actu Foot (@ActuFoot_) August 19, 2026

Et ça n’a pas plu au Portugais, qui a été filmé en train de faire un geste assez rageur dans les couloirs du stade, aux côtés de ses coéquipiers. Le Barça n’avait effectivement pas pu conclure toutes les démarches administratives pour qu’il soit présenté officiellement comme joueur du Barça.