Ligue des Champions

Antoine Kombouaré vanne l’OM

Par André Martins
1 min.
Antoine Kombouaré @Maxppp

Ancien joueur du Paris Saint-Germain entre 1990 et 1995, puis entraîneur du club avant de poursuivre une longue carrière sur les bancs, Antoine Kombouaré est revenu sur la finale historique de la Ligue des champions remportée par le PSG face à l’Inter Milan la saison dernière. Dans une interview accordée au Parisien, où il évoque son rôle de consultant pour M6 lors de cette soirée mémorable, le technicien a confié ses émotions, lui qui a vécu plus de douze années fortes au sein du club parisien. Mais au-delà de cela, l’ancien coach de Nantes n’a pas résisté à l’envie de chambrer l’Olympique de Marseille.

« Les Marseillais, ils disent : À jamais les premiers. Mais nous, c’est vraiment : À jamais les meilleurs. Gagner 5-0 en finale de Ligue des champions, personne n’avait fait ça avant. Personne. Et moi, j’étais là », a-t-il déclaré, fidèle à son franc-parler. Tout le monde n’appréciera pas.

