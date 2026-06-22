Le PSG dragué par un international français

Ce soir, la France va défier l’Irak lors de la deuxième journée du groupe I dans cette Coupe du Monde 2026. Remplaçant face au Sénégal, Manu Koné devrait débuter en lieu et place d’Aurélien Tchouameni. En parallèle, le joueur de l’AS Roma sait que son avenir se joue en coulisses. La Louve, qui doit vendre pour respecter les règles du fair-play financier, espère en tirer le maximum.

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Cela tombe bien car Arsenal et Chelsea sont très intéressés par le milieu tricolore selon Il Messaggero. Le média italien ajoute que Koné, de son côté, rêve de jouer…au PSG. Un club qu’on a dit intéressé par ses services. Selon Il Messaggero, ce ne serait pas le cas. Les Parisiens n’ont jamais bougé dans ce dossier, ce qui est plutôt une réponse claire pour Manu Koné.