Julian Alvarez, Ferran Torres : Hansi Flick est cash sur le mercato du FC Barcelone

Le FC Barcelone disputait son 2e match amical hier soir. Le club affrontait Birmingham sous les yeux d’un certain Jude Bellingham et a fini sur un match nul (2-2) à la fin du temps réglementaire, avant de s’incliner aux tirs au but de manière anecdotique. Le grand homme de la soirée se nomme Hamza Abdelkarim. La recrue égyptienne a inscrit un doublé et marqué des points durant cette préparation où l’ensemble des champions du monde espagnols est encore en congés. Ce fut aussi l’occasion pour Hansi Flick de prendre la parole et de répondre aux nombreuses rumeurs de transfert.

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Il y a en premier lieu, le cas Julian Alvarez bien sur, très courtisé par le Barça, mais retenu par l’Atlético de Madrid. «Je me concentre sur l’équipe actuelle et les joueurs en place. Je ne rêve pas. Je suis là, et je constate que nous avons beaucoup de qualité, y compris chez les jeunes. Nous avons un objectif ambitieux, comme la saison dernière, mais tout dépendra de notre travail au quotidien, et je souhaite que nous continuions à progresser. C’est l’état d’esprit dont nous avons besoin, et le plus important, c’est l’équipe. Jouer ensemble et en équipe est primordial pour moi.»

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Flick est confiant pour Torres

Autre dossier chaud, qui concerne toujours le poste d’attaquant, celui de Ferran Torres. Il est dans le viseur du PSG, qui aimerait en faire le successeur de Gonçalo Ramos et serait intéressé par le projet, lassé de ne pas être assez considéré au Barça à ses yeux. Si Alvarez ne vient pas, il deviendrait alors la priorité de son club. «J’ai parlé avec lui pendant la Coupe du Monde, mais il est actuellement en vacances et je respecte cela, indique Flick. Il fait partie de nos joueurs et il a montré à plusieurs reprises la saison dernière à quel point il peut être important pour nous, et c’est ce que nous voulons.»

Alors que le PSG semblait tenir la corde il y a encore une semaine, la situation est en train de se renverser. Bloqué par l’Atlético de Madrid pour la venue de l’Araignée, le Barça a commencé à faire une croix et se concentre sur des alternatives, à commencer par celle de prolonger Ferran Torres. Ce dernier arrive en fin de contrat dans un an et penche de plus en plus pour rester à Barcelone. Le club catalan a l’avantage de pouvoir lui offrir une place de titulaire après le départ de Robert Lewandowski. Le buteur de la finale de la dernière Coupe du Monde devrait très bientôt donner sa décision.