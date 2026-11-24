Il aura fallu du temps, de la patience et quelques éclairs de génie pour que Florian Wirtz commence enfin à faire taire ses détracteurs. Arrivé à l’été 2025 en provenance du Bayer Leverkusen contre un chèque de 125 millions d’euros, l’international allemand (50 sélections, 15 buts) débarquait à Liverpool avec l’étiquette d’une recrue capable de changer le visage des Reds. Un talent rare, un joueur à part, dont les premiers pas sur les pelouses anglaises avaient pourtant laissé un goût d’inachevé. Malgré une technique au-dessus de la moyenne et une vision du jeu qui n’appartient qu’aux grands créateurs, le milieu offensif a longtemps semblé chercher sa place dans le tumulte de la Premier League. Ses premiers mois, loin de répondre aux attentes suscitées par son transfert, ont progressivement alimenté les interrogations et sa première saison, conclue avec sept buts et huit passes décisives en 49 rencontres toutes compétitions confondues, n’a logiquement pas suffi à convaincre.

La suite après cette publicité

Wirtz commence à faire taire les critiques

Les critiques se sont alors multipliées, parfois sévères, à l’image de celles de Jamie Carragher, qui s’interrogeait ouvertement sur sa capacité à véritablement peser dans le championnat anglais. Mais les grands joueurs ont parfois besoin de temps pour écrire leur histoire et Florian Wirtz semble aujourd’hui bien décidé à reprendre la plume. Car oui, quelque chose a changé. Depuis plusieurs semaines, le numéro 7 des Reds affiche un visage bien différent, comme libéré du poids des attentes qui ont longtemps accompagné chacun de ses gestes. Son talent, lui, n’a jamais disparu. Il attendait simplement de pouvoir s’exprimer pleinement. Les chiffres viennent désormais donner du relief à cette impression : sur ses cinq dernières rencontres de Premier League, Wirtz a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives. Six contributions décisives qui témoignent de son influence grandissante dans le jeu de Liverpool.

La suite après cette publicité

Plus juste dans ses déplacements, plus tranchant dans les derniers mètres et surtout plus libre dans ses prises d’initiative, l’Allemand retrouve peu à peu cette spontanéité qui faisait de lui l’un des joueurs les plus fascinants du football européen sous les couleurs de Leverkusen. Cette montée en puissance ne s’est d’ailleurs pas limitée aux frontières anglaises. Avec la sélection allemande, lors de la dernière trêve internationale, le natif de Pulheim a également brillé, inscrivant trois buts en deux rencontres, dont un doublé face aux Pays-Bas lors du large succès de la Mannschaft (5-0). De quoi retrouver Liverpool avec le plein de confiance et, surtout, la certitude que le meilleur était peut-être encore à venir. Mais c’est bien dimanche dernier, à Anfield, face au rival Manchester United, que Florian Wirtz a livré l’une de ses prestations les plus abouties sous le maillot rouge.

La suite après cette publicité

Andoni Iraola est conquis

Dans une rencontre où Liverpool a retrouvé toute sa force collective, l’Allemand a rappelé pourquoi le club avait tant insisté pour s’attacher ses services. Il a d’abord fait parler son instinct de buteur avec une superbe reprise du pied gauche en suspension, à la réception d’un centre de Rio Ngumoha, avant de se muer en passeur pour Victor Muñoz sur le quatrième but des siens. Deux gestes, deux illustrations de l’étendue de sa palette. Mais réduire sa prestation à ces seules actions serait presque lui faire injure. Entre les lignes, dans les petits espaces, dans sa capacité à accélérer le jeu et à trouver des solutions là où beaucoup ne voient que des espaces fermés, Wirtz a régalé. Ses dix occasions créées dans le jeu témoignent d’ailleurs de son immense influence offensive. Au coup de sifflet final, l’intéressé savourait cette période plus heureuse, sans oublier de souligner le travail collectif.

«Je me sens très bien, mais je pense que c’est aussi parce que l’équipe a progressé et qu’elle s’améliore. Le simple fait de faire partie de cette dynamique permet également de progresser. Je profite simplement de ce moment», expliquait-il au micro de Sky Sports. Une réponse empreinte de simplicité, à l’image d’un joueur qui semble avoir compris que son épanouissement individuel passera aussi par celui de toute l’équipe. Et cette renaissance ne doit rien au hasard. Si Florian Wirtz semble aujourd’hui évoluer avec davantage de liberté, c’est aussi parce que son environnement lui permet progressivement d’exprimer toutes ses qualités. Son entraîneur, Andoni Iraola, a, de son côté, tenu à souligner que cette bonne passe ne datait pas uniquement de son retour de sélection. «Je pense qu’il joue très bien depuis une période assez longue. Il avait terminé avant la trêve avec un but et une passe décisive contre Crystal Palace, et il avait délivré une passe décisive lors du match précédent. Il joue régulièrement bien depuis un certain temps», expliquait le technicien espagnol.

La suite après cette publicité

Anfield attend désormais la confirmation de son nouveau joyau

Une manière de rappeler que derrière les statistiques et les prestations spectaculaires se cache un travail de fond, fait d’adaptation, de compréhension et de confiance retrouvée. Wirtz apprend à apprivoiser les exigences du football anglais, tandis que ses partenaires apprennent, eux aussi, à mieux exploiter son intelligence de jeu. Car l’Allemand n’est pas un joueur que l’on enferme dans une fonction ou dans une zone précise. Il aime toucher le ballon, provoquer, inventer, prendre des risques. Il a besoin de liberté pour faire parler son imagination. Et lorsque cette liberté lui est accordée, Liverpool découvre un joueur capable de faire basculer une rencontre sur une inspiration. Reste désormais à transformer cette embellie en véritable histoire d’amour avec Anfield.

Et pour cause. Dans un club où les attentes sont immenses et où les supporters ne demandent qu’à s’enflammer pour leurs nouvelles idoles, quelques semaines ne suffisent pas encore à effacer plusieurs mois de doutes. Wirtz le sait, le plus difficile commence peut-être maintenant. À 23 ans, il va désormais falloir confirmer, enchaîner et faire de ces fulgurances une habitude. Et si les critiques ont parfois été injustes dans leur impatience, elles lui auront au moins rappelé l’exigence qui accompagne les joueurs de son statut. Ce mercredi, face au Club Bruges en Ligue des Champions, une nouvelle page s’offre à lui. Une occasion supplémentaire de prolonger cette belle dynamique et de continuer à conquérir un public qui ne demande finalement qu’à tomber sous le charme de son football. Non, Florian Wirtz n’a peut-être pas encore tout gagné à Liverpool mais après avoir longtemps cherché la bonne note, l’Allemand semble enfin avoir trouvé sa mélodie.