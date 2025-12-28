Real Madrid : le nouveau clin d’œil de l’Arabie saoudite à Vinicius Jr

L’Arabie saoudite continue de rêver de Vinícius. Ramon Planes, ancien secrétaire technique du FC Barcelone et actuel directeur sportif d’Al Ittihad, a ouvert la porte à une arrivée du Brésilien dans le championnat saoudien. Interrogé dans Radio Estadio Noche sur Onda Cero, il a rappelé que l’ailier de 25 ans négocie sa prolongation avec le Real Madrid, alors que son contrat court jusqu’en 2027, et que le marché saoudien peut être extrêmement attractif pour un joueur capable de changer d’échelle sur le plan économique.

À 25 ans, Vinícius s’inscrirait parfaitement dans la nouvelle stratégie du football saoudien, selon Planes. « La tendance est désormais d’intégrer des joueurs à un très bon âge footballistique. Il ne s’agit plus seulement de joueurs en fin de carrière », a-t-il affirmé, avant de préciser : « Je vois comme une possibilité que des joueurs comme Vinícius puissent être ici en Arabie. Je vois une évolution du championnat et il est possible d’avoir ici des joueurs de tout premier niveau, au sommet de leur forme. »