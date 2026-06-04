EdF : Lucas Hernandez ne s’inquiète pas après la défaite face à la Côte d’Ivoire

Ce jeudi soir, l’équipe de France débutait sa préparation au Mondial 2026 par un match face à la Côte d’Ivoire. Et la formation de Didier Deschamps s’est inclinée pour ce premier match (1-2). Une défaite qui n’est évidemment pas alarmante mais qui doit permettre aux Bleus de vite se remettre la tête à l’endroit avant de s’envoler vers les Etats-Unis. Au micro de TF1, le Parisien Lucas Hernandez s’est confié sur cette rencontre. Et il ne veut pas s’alarmer après ce petit couac.

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«On veut toujours la gagne, mais on ne l’a pas toujours. On est en préparation, il y a eu beaucoup de changements, l’équipe a beaucoup tourné. On est encore en préparation, il va falloir améliorer des choses, mais c’est le chemin à suivre pour débuter de la meilleure des façons le 16 juin. Avec le PSG, on a fait une saison extraordinaire, mais c’est du passé. Le présent, c’est l’EDF. Il va falloir bien travailler pour arriver de la meilleure des façons. Une Coupe du Monde, c’est extraordinaire pour les joueurs et le public français, alors on veut rendre fier notre public.»