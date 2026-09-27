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UEFA Nations League

Norvège-Portugal : l’énorme boulette de Nyland profite à Gonçalo Ramos

Par Sasha Nahon
1 min.
Ørjan Nyland @Maxppp
Norvège 1-2 Portugal

Quel cadeau offert par Ørjan Nyland ! Alors que la Norvège venait d’égaliser à la 51e minute face au Portugal, son gardien a complètement relancé les Portugais trois minutes plus tard. Après avoir récupéré le ballon à l’entrée de sa surface, le portier de Leipzig a tenté une relance plein axe, directement dans les pieds de Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais n’en demandait pas tant : après un contrôle, il a immédiatement enchaîné avec un lob pour tromper le gardien norvégien.

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Une énorme erreur qui permet au Portugal de reprendre l’avantage à la 54e minute, seulement trois minutes après avoir concédé l’égalisation.

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