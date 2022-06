Loïck Landre rebondit au Qatar

Formé au Paris Saint-Germain, le défenseur central français Loïck Landre a connu plusieurs expériences en France, dont le RC Lens (88 matches) et le Nîmes Olympique (58 rencontres), entre-semées d'un passage en Italie. Après les Crocos, le natif d'Aubervilliers a ensuite rejoint le Manisa FK, avec qui il a terminé à la 9e place du championnat.

Mais selon nos informations, l'ancien Parisien va quitter la Turquie pour le Qatar. En effet, il a signé un contrat d'un an, assortie d'une année supplémentaire en option, avec le club d'Al-Shamal SC, qui a réussi à se maintenir en Stars League cette saison avec sa 10e place. Il y apportera son expérience de plus de 200 matches disputées en professionnel entre la Ligue 1, la Ligue 2 et la D2 turque.